Владимир Путин посетил МФТИ и поздравил студентов с наступающим праздником

Президент России Владимир Путин посетил МФТИ и поздравил учащихся с наступающим Днем студента. Подробнее о визите главы государства рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Владимир Владимирович регулярно делает акцент на том, что наша страна должна достигнуть технологического суверенитета. И мы стремимся к выполнению этой задачи. Мы тесно сотрудничаем с МФТИ и стараемся делать все, чтобы поддерживать эту уникальную площадку: помогаем с инфраструктурой, развитием науки и технологий, привлечением молодых талантов», - отметил губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

Воробьев напомнил, что университет в Долгопрудном является лидером российского образования. В этом году учреждению исполнится 75 лет.

В Долгопрудном также работает Физтех-лицей им. П.Л. Капицы. Это лучшая школа страны по конкурентоспособности выпускников. Большинство учеников лицея поступают именно в МФТИ.

«На базе лицея создали естественно-научный кластер — там занимается 3,6 тыс. школьников. Ребята изучают робототехнику, 3D-моделирование, инжиниринг, беспилотные решения и другие востребованные направления. Также запущен центр естественно-научного образования «Спектр» — это цифровая образовательная платформа, которая доступна уже 30 школам Подмосковья», - рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о проектах с использованием ИИ.