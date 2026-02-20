Более 225 тыс. домашних животных прошли вакцинацию в 2025 году в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области в Международный день любви к домашним питомцам рассказали об итогах работы по вакцинации домашних животных за 2025 год.
Так, за год в области прошли вакцинацию более 225 тыс. домашних питомцев, в том числе свыше 130 тыс. собак и около 95 тысяч кошек.
Большинство животных были вакцинированы от бешенства — свыше 80 тыс. собак и порядка 65 тыс. кошек.
