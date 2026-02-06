Ветеринары Подмосковья дали советы, как защитить питомца от мороза

С наступлением периода морозов ветеринарные клиники Подмосковья отмечают увеличение числа обращений с симптомами обморожения у домашних животных. Специалисты Государственной ветеринарной службы Подмосковья призывают владельцев к повышенному вниманию, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Животные не могут сообщить о дискомфорте словами, поэтому их здоровье напрямую зависит от наблюдательности хозяина. Первыми признаками переохлаждения могут быть покраснение или, наоборот, необычная бледность кожи, потеря чувствительности лап, отечность, появление трещин. Собака может начать поджимать конечности, а мелкие породы — проситься на руки. При появлении таких симптомов необходимо как можно скорее показать питомца ветеринару, чтобы избежать серьезных осложнений.

Для профилактики специалисты рекомендуют сократить время зимних прогулок, особенно для короткошерстных собак и кошек. Стоит рассматривать теплую одежду не как аксессуар, а как необходимую защиту, особое внимание уделяя лапам, животу, ушам и хвосту. Также важно поддерживать комфортную температуру дома, избегать сквозняков и следить за исправностью обогревательных приборов.

Ранее в министерстве сообщили, что в Подмосковье в 2025 году кошкам поставили 95 тыс. прививок.