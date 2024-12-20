Более 230 региональных дорог отремонтировали в Подмосковье в этом году по нацпроекту

Итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 2024 год подвели в Подмосковье. Как отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в его рамках с начала года в округах было отремонтировано более 230 региональных дорог.

Так, в порядок привели 231 дорожный участок. Общая протяженность отремонтированных дорог превысила 665 километров. Из них более 170 километров отремонтировали по просьбам жителей.

Также в 2024 году в области завершился капремонт четырех мостов в Воскресенске, Чехове, Дмитрове и Раменском. Кроме того, было построено 68 километров тротуаров и 35 километров линий освещения. Помимо этого, в регионе установили свыше 70 километров ограждений, полторы сотни новых остановок и примерно столько же искусственных дорожных неровностей. На дорогах появилось более 10 тысяч знаков, почти двести новых светофоров, порядка двух тысяч катафотов, 50 «умных» и 100 проекционных пешеходных переходов.

Нацпроект реализуется в Подмосковье на протяжении шести лет. Благодаря этому в регионе до 74% увеличилась доля дорог в нормативном состоянии, а число смертей в результате дорожных аварий сократилось до 663 в 2023 году.