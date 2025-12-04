Более 245 тыс. человек приняли участие в проведении Дня инвалидов в образовательных учреждениях Подмосковья

В школах и колледжах Подмосковья прошли мероприятия в честь Международного дня инвалидов. Их участниками стали более 245 тыс. человек, сообщает Министерство образования Московской области.

Так, состоялись мотивационные встречи «Сила человека», в ходе которых жители с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья рассказали о своей жизни, преодолении трудностей и достижении успеха.

Также был представлен тематический фильм в рамках кинолектория «Формула добра». Кроме того, «Навигаторы детства» организовали тренинговые занятия на формирование уважительного отношения к людям с инвалидностью и осознание важности оказания им поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность инклюзивности в развитии региона.