Губернатор Воробьев подчеркнул важность инклюзивности в развитии Подмосковья

Воробьев: в Подмосковье уделяют внимание развитию инклюзивности
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В Подмосковье вопросы, связанные с инклюзивностью и инвалидностью, являются не периферией, а центром внимания. Об этом на пленарной сессии форума «Открыто для всех: общество равных возможностей» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Подтверждение тому – и значительные средства в региональном бюджете, и различные мероприятия, которые направлены на заботу о тех, кто в ней нуждается», – подчеркнул он.
Губернатор добавил, что в регионе стараются сделать так, чтобы нуждающимся в помощи жителям были доступны услуги, школы, детские центры, Фонд «Защитники Отечества».
