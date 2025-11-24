Губернатор Воробьев подчеркнул важность инклюзивности в развитии Подмосковья

В Подмосковье вопросы, связанные с инклюзивностью и инвалидностью, являются не периферией, а центром внимания. Об этом на пленарной сессии форума «Открыто для всех: общество равных возможностей» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Подтверждение тому – и значительные средства в региональном бюджете, и различные мероприятия, которые направлены на заботу о тех, кто в ней нуждается», – подчеркнул он.

Губернатор добавил, что в регионе стараются сделать так, чтобы нуждающимся в помощи жителям были доступны услуги, школы, детские центры, Фонд «Защитники Отечества».

