Более 25 млрд рублей поступило с января в бюджеты округов Подмосковья от продажи и аренды недвижимости
Фото: [Министерство имущественных отношений МО]
Более 25 миллиардов рублей поступило в бюджеты городских округов Подмосковья с начала года от распоряжения муниципальным имуществом и неразграниченной землей. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
В ведомстве, отметили, что показатель за 11 месяцев уходящего года на четыре миллиарда рублей превысил результат прошлого года.
В целом план на этот год был выполнен на 91%. Лидерами по исполнению показателей стали Павловский Посад, Домодедово и Подольск. Лучшие результаты в ноябре показали Химки, Подольск и Истра.
Средства, которые поступают в муниципальные бюджеты, направляют на решение самых актуальных социальных задач в Подмосковье.