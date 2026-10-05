Финансовая грамотность по самооценке: почему россияне уверены в себе, но теряют деньги?

Совместное исследование платформы «Содружество» и Финансов Mail выявило любопытный расклад: о своей финансовой подкованности хорошо отзывается каждый пятый россиянин, а с кибермошенниками за последнее время сталкивался каждый второй.

Выше среднего свой уровень финансовой грамотности оценивают более 70% опрошенных. Неплохим его назвали 51,07%, высоким — 20,97%. Низким свой уровень считают лишь 22,96%. Но самооценка далеко не всегда совпадает с умением распознать мошенническую схему, когда она разворачивается на практике. И несмотря на очевидные риски, 62,82% респондентов не собираются проходить курсы по финансовой безопасности.

За последние полгода с мошенниками лично пересекались почти 55% участников опроса. Из них 48,17% сообщили, что на уловки не попались. У 8,24% жертвами обмана стали родственники или знакомые — кто-то потерял деньги, кто-то взял кредит. Еще 18,31% слышали о подобных историях, но лично с пострадавшими не знакомы. А 15,5% заявили, что в их окружении таких людей нет вовсе.

Среди ответов встречаются и курьезы. Один участник рассказал, что его ребенок ввел данные банковской карты на фишинговом сайте, но списания удалось избежать благодаря родительскому контролю над счетом. Другой признался, что постоянно общается с мошенниками — и намеренно растягивает разговоры примерно на 40 минут.

Подавляющее большинство — 85,88% — заявили, что не потеряли из-за интернет-мошенников ни рубля. У тех, кто все же пострадал, суммы чаще всего оказывались небольшими: 4,83% лишились менее ₽50 тыс. Потери от ₽50 до ₽500 тыс. указали 1,94%, свыше ₽500 тыс. — 1%. Еще 0,42% сообщили, что из-за мошенников взяли крупный кредит, а 0,29% потеряли часть имущества.

Разброс сумм впечатляет: один пользователь рассказал о потере в ₽600, другой — о кредите жены на ₽3 млн, который она взяла под давлением кибермошенников.

Исследование проходило в течение 12-ти дней — с 7 по 18 сентября 2026 года. За этот период организаторы собрали ответы более чем 12 тыс. респондентов. Возраст участников начинался от 16 лет, а география охватила все без исключения регионы России — от западных областей до Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, в Подмосковье направили в суд дело 15 участников группы, похитившей у пенсионеров более ₽1,9 млн.