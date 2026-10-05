«Ягодное настроение» на Тестовской: почему табло заменило расписание на малину

Утро на станции Тестовская, через которую ежедневно едут в Москву тысячи жителей Одинцова, выдалось необычным. Одно из информационных табло на платформе вместо графика движения поездов продемонстрировало загрузочный экран с малиной, сообщил REGIONS.

Горожане восприняли конфуз с юмором. В местных пабликах тут же пошутили: расписание заменили на малинку — стало быть, летнее настроение обеспечено на весь день.

В пресс-службе Московской железной дороги дали разъяснения. Там отметили, что подобное случается: табло иногда выдают некорректные сведения из-за технических проблем. Виной может быть как кратковременный сбой при передаче данных с диспетчерского пункта, так и ошибка в программном обеспечении.

«Курьезы из-за технических сбоев в работе информационных систем на транспорте случаются часто, но подобные инциденты не влияют на безопасность движения поездов», — прокомментировали в МЖД.

К настоящему моменту все табло на станции функционируют нормально — неполадку устранили автоматически. В МЖД дали пассажирам совет: если на табло замечена ошибка, расписание лучше уточнить на сайте РЖД или в мобильном приложении. О сбоях можно сообщить через форму обратной связи на сайте либо по телефону службы поддержки 8-800-775-00-00.

Ранее сообщалось, что на региональных дорогах Подмосковья модернизировали светофоры.