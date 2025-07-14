Более 25 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

В Подмосковье за неделю было опубликовано 28 социально значимых закупок, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области. Большинство из них связаны с ремонтом дорожных объектов.

К примеру, планируется отремонтировать мосты в Шатуре, Лотошино и Подольске — через озеро Святое-Черное, реку Руссу и реку Конопельку соответственно.

Также опубликованы закупки, связанные со строительством блочно-модульной котельной в поселке Октябрьский в Люберцах, капремонтом детсада «Звездочка» в Долгопрудном, благоустройством площади на месте недостроенного ТЦ у 1-й Пушкинской улицы в Павловском Посаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе на сопровождении ЦСС находится свыше 6,2 тыс. проектов.