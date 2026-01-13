Более 2,5 тыс. человек приняли участие в новогодних волонтерских акциях в Подмосковье

В Подмосковье в период праздников прошли региональные активности проекта «Навигаторы Детства». Об их итогах рассказали в Министерстве образования Московской области.

Мероприятия проходили с 5 по 11 января. Общее число их участников составило более 2,5 тыс. человек. В их число вошли участники программ «Орлята России» и «Орлята Дошколята», воспитанники детсадов, школьники, студенты СПО, родители, советники по воспитанию, педагоги.

Добровольцы поздравляли с праздниками врачей, спасателей и военных, проводили массовые зарядки и флешмобы, помогали пенсионерам, устраивали народные игры, подкармливали птиц, посещали приюты для животных.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды победителям премии «Мы рядом. Доброе дело».