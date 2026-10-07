Более 2,5 тыс. элементов на детских площадках отремонтировали в Подмосковье за сентябрь
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области на регулярной основе проводят плановые проверки игровой инфраструктуры, в том числе безопасности конструкций, целостности покрытий и устойчивости оборудования.
В числе выполненных работ —восстановление игрового оборудования и малых архитектурных форм, обновление ограждений, замена карабинов.
Так, за сентябрь в Московской области отремонтировали 2 732 элемента на детских игровых площадках. Наибольшее количество работ было выполнено в следующих муниципалитетах: Дмитровский — 214; Мытищи — 212; Красногорск — 184; Лобня — 145; Одинцовский — 127.