Более 2,5 тыс. заявлений на получение выплаты по уходу за инвалидами подано в Подмосковье онлайн

С начала года на региональном портале госуслуг подали более 2,5 тыс. заявлений на получение выплаты по уходу за инвалидами. Такой формат подачи документов делает социальную поддержку доступнее и экономит время заявителей, отмечают в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплата предоставляется на 6 календарных месяцев. По истечении этого срока для ее продления необходимо повторно подать онлайн‐заявление.

Право на оформление выплаты имеют граждане, осуществляющие уход за инвалидами I и II группы, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме и проживают на территории Московской области.

Услуга «Предоставление выплаты на осуществление ухода за инвалидами» размещена в разделе «Поддержка» → «Доступная среда». Решение по заявлению поступает в личный кабинет пользователя в течение 7 рабочих дней.

