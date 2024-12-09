Более 250 чиновников, «забывших» предоставить сведения о доходах, выявили в Подмосковье

Областная прокуратура в ходе проверки только одного госоргана выявила две с половиной сотни чиновников, допустивших нарушения, связанные с неисполнением обязанностей и несоблюдением запретов и ограничений, которые прописаны в законе о противодействии коррупции. Об этом сообщает портал Regions со ссылкой на руководителя отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Московской области Михаила Белова.

К примеру, служащие и чиновники должны предоставлять данные о дохода и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. При этом сведения должны быть предоставлены не только в отношении чиновника, но и в отношении членов его семьи. Однако, многие из них относятся к этому как к чему-то необязательному.

«Такие факты нами выявляются и пресекаются», — рассказал Белов.

Девятого декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.