К «Орлятам России» присоединились более 250 детей из Подольска
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Более 250 детей из Подольска присоединились к программе «Орлята России». Церемония посвящения прошла в школе «Бородино».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого встретился с участниками подмосковного отделения Движения Первых.
В рамках посвящения первоклассники в Подольске озвучили законы орлят, исполнили гимн и получили из рук старших школьников галстуки, значки и удостоверения участников.
Ребят ждет несколько образовательных треков, каждый из которых поможет им развить важные качества и навыки, сформировать активную жизненную позицию.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых кружков и секций в регионе.