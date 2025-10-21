Более 250 детей из Подольска присоединились к программе «Орлята России». Церемония посвящения прошла в школе «Бородино».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого встретился с участниками подмосковного отделения Движения Первых.

В рамках посвящения первоклассники в Подольске озвучили законы орлят, исполнили гимн и получили из рук старших школьников галстуки, значки и удостоверения участников.

Ребят ждет несколько образовательных треков, каждый из которых поможет им развить важные качества и навыки, сформировать активную жизненную позицию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых кружков и секций в регионе.