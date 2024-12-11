Более 250 объектов агротуризма насчитывается в Подмосковье

Агротуризм активно развивается в Подмосковье. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сейчас в регионе насчитывается свыше двух с половиной сотен таких объектов.

К примеру, в сыроварне «Свободный труд» гостям расскажут о производстве сыра. В «ЭкоДеревушке» в Коломне можно попробовать эскарго из виноградной улитки.

На ферме «Ваньково» все желающие могут научиться доить коз и попариться в русской бане. Посетители фермы «Русский страус» могут пообщаться с необычными животными и птицами, в том числе с эму, павлинами и вьетнамскими свинками.

Полный список объектов сельского туризма представлен на сайте министерства.