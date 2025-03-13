Более 250 пенсионеров Подмосковья приняли участие в танцевальном конкурсе «Мы в стиле»

Второй областной танцевальный конкурс «Мы в стиле» прошел в Клину. В нем приняли участие более 250 пенсионеров, рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Состязание было организовано в рамках проекта «Активное долголетие» комплексного центра «Клинский».

За победу в конкурсе боролись участники «Активного долголетия» из Волоколамска, Талдома, Шаховского, Мытищ, Коломны и Клина. Им нужно было продемонстрировать свои танцевальные навыки, творческие способности, а также энергию и жизнелюбие.

По итогам конкурса победителем признали команду «Супермен и его суперменша». Второе место занял коллектив «Новые друзья», третье — команда «Кураж». Также были присуждены 10 специальных поощрений отдельным участникам.

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