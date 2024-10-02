Более 250 видеокамер работает на объектах капремонта в Подмосковье

Две с половиной сотни камер видеонаблюдения работает на объектах капремонта в регионе, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Оборудование объектов видеонаблюдением является обязательным условием для всех подрядчиков, работающих с Фондом капремонта региона. С помощью таких устройств можно держать на контроле ход работ и следить за каждым их этапом.

«Мы уверены, что это поможет жителям быть спокойнее и увереннее в ходе выполнения всех необходимых работ», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

Список объектов, на которых работают видеокамеры, доступен на этом сайте.