Более 255 тыс. школьников и студентов Подмосковья почтили память жертв Холокоста

В подмосковных учреждениях образования почтили память жертв Холокоста. Участниками мероприятий стали более 255 тыс. школьников, студентов, советников по воспитанию, педагогов и родителей, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Так, в образовательных учреждениях региона прошли выставки-инсталляции «Стена памяти», где представили фотографии, документы и истории узников концлагерей.

Также прошли вечера памяти «Эхо слов», в ходе которых участники прочли и обсудили отрывки из дневников жертв. В рамках проекта «Книга имен» ребята изучили биографии людей, которые пережили Холокост, и собрали тематический альбом.

