Более 260 единиц неонатологического оборудования передали больницам Подмосковья с начала года
Больницы Подмосковья получили неонатологическое оборудование на 660 млн руб.
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Подмосковным больницам с начала текущего года передали 263 единицы оборудования для спасения недоношенных детей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
«С начала года мы поставили в наши роддома и перинатальные центры 263 единицы неонатологического оборудования на сумму более 660 млн рублей», – сообщил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Оборудование передали 15 медучреждениям, в том числе МОНИИАГ и больницам Коломны, Щелково, Одинцово. Это реанимационные системы, наркозно-дыхательное оборудование, аппараты ИВЛ, фетальные мониторы и другая техника.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности региональных перинатальных центров.