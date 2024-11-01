Более 260 продовольственных магазинов открыли в Подмосковье за девять месяцев
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Двести шестьдесят восемь продовольственных магазинов было открыто в Подмосковье за три квартала текущего года, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Больше всего новых магазинов заработало в Балашихе и Дубне — по 18. Еще 15 точек было открыто в Наро-Фоминске, по 11 — в Сергиевом Посаде, Истре и Ленинском округе.
С открытием новых продовольственных магазинов в городских округах региона было создано свыше 1,8 тысячи рабочих мест для жителей.