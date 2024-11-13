Более 260 сотрудников социальных центров Подмосковья получают компенсацию аренды жилья

Размер выплаты составляет двадцать тысяч рублей для одного специалиста и тридцать тысяч рублей для семейной пары. Мера поддержки доступна как для новых сотрудников, так и для тех, кто работает в социальных центрах на протяжении длительного времени.

В числе получателей компенсации — сотрудник пансионата «Ногинский» Вадим Шулика. Молодому человеку 19 лет. Мера поддержки позволит ему съехать от родителей и начать самостоятельную жизнь. Кроме того, теперь он сможет оплачивать обучение в вузе.