Более 27 тысяч человек обратились в Центр отбора на военную службу по контракту в Балашихе. При этом подали заявления около 25 тысяч обратившихся, сообщили в Московской областной Думе.

Большинство из тех, кто обратился в центр, — жители Подмосковья. Порядка десяти тысяч человек — это приезжие из других регионов России и других стран.

«Пункт отбора работает полтора года — это небольшой срок, а мы уже смело можем заявлять, что при обращении в него наши парни и вопросы свои решат, если не успели, и получат навыки военной подготовки на очень высоком уровне», - отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

В Подмосковье при заключении контракта в первую танковую армию выплата составляет 2,3 миллиона рублей. Также предусмотрены различные льготы и меры поддержки семьям бойцов.