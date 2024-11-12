Более 2,7 тысячи нарушений правил пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья с начала года, передает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В целом специалисты ведомства с января провели свыше 62 тысяч мероприятий по выявлению нарушений. В результате по зафиксированным нарушениям составили 926 протоколов.

Наибольшее число нарушений выявили в Волоколамском лесничестве — 576. Также в антилидерах — Бородинское и Егорьевское лесничества, где зафиксировали 233 и 201 нарушение соответственно.