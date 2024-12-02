Более 2,7 тысячи рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья за 9 месяцев

Более 2,7 тысячи новых рабочих мест появилось в ОЭЗ региона за период с января по сентябрь текущего года. Об этом говорится в сообщении Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Лидером в этом направлении стала ОЭЗ «Дубна», где появилось порядка двух тысяч мест. На втором месте ОЭЗ «Исток» с показателем 342 рабочих места, на третьем — ОЭЗ «Ступино Квадрат», где создали 211 мест.

В целом в ОЭЗ региона сегодня насчитывается более 14,8 тысячи рабочих мест для жителей городских округов. С января привлекли 21 резидента. Реализация новых инвестпроектов позволит создать еще более 1,1 тысячи рабочих мест.