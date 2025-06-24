Более 270 новых шлагбаумов установили в лесах Подмосковья
Установку шлагбаумов и аншлагов завершили в лесах Подмосковья
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Агитационные плакаты, аншлаги противопожарной направленности и шлагбаумы установили на лесных территориях Подмосковья. Об итогах этой работы рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Так, специалисты установили 546 аншлагов и 272 новых шлагбаума. Также отремонтировали и обновили 292 уже установленных шлагбаума.
Больше всего новых аншлагов появилось в Дмитровском и Наро-Фоминском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес». Лидерами по числу новых шлагбаумов стали Дмитровское, Звенигородское, Егорьевское и Наро-Фоминское лесничества.
Помимо этого, установили 50 баннеров вдоль вылетных магистралей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах подготовки области к пожароопасному периоду.