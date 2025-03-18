Губернатор Подмосковья рассказал о готовности региона к началу пожароопасного сезона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания, которое провел зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев, рассказал о готовности региона к пожароопасному сезону. В этом году он начнется 20 марта.

«В Московской области 1,9 млн га леса, и для того чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году», — сообщил губернатор.

Новые видеокомплексы появятся на территории лесничеств в Балашихе, Мытищах, Красногорске, Подольске и Рузе.

Воробьев отметил, что торфяные участки были обводнены. На территориях ведется замер уровня воды, он должен составлять от 0,7 до 1 м. Если уровень воды падает, используются резервные водоемы.

Для тушения пожаров подготовлены свыше 4,1 тыс. человек и 1,6 тыс. единиц техники. Сформирована аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Подмосковью, в которую вошли 200 человек. При необходимости будут задействованы три пожарных поезда. На базе МОС АВС был создан нештатный противопожарный отряд.

В рамках профилактической работы обустраивают минерализованные полосы, устанавливают шлагбаумы в лесах, создают пикниковые зоны для безопасного отдыха на природе.

Контроль за пожароопасной обстановкой в Подмосковье осуществляется с помощью четырехуровневой системы мониторинга — на земле, с помощью видеокамер и дронов, а также посредством космического мониторинга.

«Благодаря современной и эффективной системе мониторинга в прошлом году в Подмосковье все лесные пожары были ликвидированы в день обнаружения. Поэтому постоянно ее совершенствуем, пробуем новые умные решения. Планируем запустить новый алгоритм ИИ в системе видеомониторинга, который позволит снизить количество ложных сигналов, поступающих с камер», — рассказал губернатор.

Для быстрого реагирования и контроля за очагами возгорания Подмосковье предоставило ФГАУ «Оборонлес» Минобороны РФ доступ к региональной системе видеонаблюдения в военных лесничествах. Также налажено взаимодействие диспетчерских служб.

«У нас большие границы с нашими субъектами — Ярославской, Калужской, Рязанской Тверской областями и другими. Мы понимаем ответственность и стараемся работать слаженно», — заключил Воробьев.

Ранее сообщалось, что губернатор поручил усилить подготовку к пожароопасному сезону и уделить особое внимание уходу за лесами и торфяниками.