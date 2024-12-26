Более 28 килограммов наркотиков изъяли у мужчины в Наро-Фоминске

Более 28 килограммов наркотиков изъяли сотрудники полиции у мужчины в Наро-Фоминске. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители задержали уроженца Владимирской области в возрасте 41 года. Выяснилось, что мужчина оборудовал на территории округа шесть тайников-закладок с запрещенным веществом. Оттуда полицейские изъяли брикеты с порошком.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.