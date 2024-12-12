Более 280 елочных базаров откроют в Подмосковье
Фото: [пресс-служба администрации Ленинского г. о.]
Двести восемьдесят три елочных базара будет открыто в городских округах Подмосковья в этом зимнем сезоне, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В таких торговых точках жители смогут приобрести ели, сосны и пихты высотой от полуметра до трех метров. Будут представлены деревья различных сортов и производителей.
Помимо этого, на рынках будут доступны новогодние венки, букеты из веток, композиции в корзинах, еловые лапники, новогодние украшения.
Все санкционированные елочные базары региона будут оформлены в едином стиле. На каждом будут представлены информационный стенд, сертификат качества и сопроводительные документы.
Большинство базаров будут работать до 31 декабря. Точные адреса и графики работы точек представлены на сайте министерства.