Более 280 елочных базаров откроют в Подмосковье

Фото: [ пресс-служба администрации Ленинского г. о. ]

Двести восемьдесят три елочных базара будет открыто в городских округах Подмосковья в этом зимнем сезоне, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В таких торговых точках жители смогут приобрести ели, сосны и пихты высотой от полуметра до трех метров. Будут представлены деревья различных сортов и производителей.

Помимо этого, на рынках будут доступны новогодние венки, букеты из веток, композиции в корзинах, еловые лапники, новогодние украшения.

Все санкционированные елочные базары региона будут оформлены в едином стиле. На каждом будут представлены информационный стенд, сертификат качества и сопроводительные документы.

Большинство базаров будут работать до 31 декабря. Точные адреса и графики работы точек представлены на сайте министерства.