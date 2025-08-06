Более 3 тыс. подмосковных детей отдохнули в приморских лагерях по бесплатным путевкам
Более 3 тыс. детей Подмосковья бесплатно отдохнули в приморских лагерях
Фото: [Министерство социального развития МО]
В лагерях на Черноморском побережье в рамках текущей летней оздоровительной кампании по бесплатным путевкам отдохнули более 3 тыс. детей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Мы видим, как дети возвращаются с улыбками на лицах и полными впечатлений. Это не просто отдых, это возможность стать более самостоятельными. В начале недели еще тысяча детей отправилась на заключительную четвертую смену», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В лагерях детей ждут спортивные соревнования, творческие мастер-классы, экскурсии и занятия на свежем воздухе. Бесплатные путевки могут получить дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, а также дети участников специальной военной операции.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.