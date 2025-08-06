Более 3 тыс. подмосковных детей отдохнули в приморских лагерях по бесплатным путевкам

«Мы видим, как дети возвращаются с улыбками на лицах и полными впечатлений. Это не просто отдых, это возможность стать более самостоятельными. В начале недели еще тысяча детей отправилась на заключительную четвертую смену», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.