Более 3 тыс. проб куриных и перепелиных яиц отобрали для исследований в Подмосковье с января

В Подмосковье с начала года провели более 3,4 тыс. исследований яиц
В Подмосковье с начала текущего года было проведено свыше 3,4 тыс. исследований куриных и перепелиных яиц. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За восемь месяцев 2025 года специалисты провели 3465 исследований более 3 тыс. проб куриных и перепелиных яиц», — говорится в сообщении ведомства.
Качество яиц определяли по их внешнему виду, состоянию скорлупы, желтка и белка. В результате проверок 618 единиц продукции сняли с реализации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Кашире запустят новый птицеводческий комплекс по производству яиц.