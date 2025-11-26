Более 30 хореографов приняли участие в областной конференции в Подольске
Областная конференция хореографов прошла в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске прошла областная конференция для хореографов. В ней приняли участие 35 специалистов из разных округов Подмосковья.
В рамках мероприятия состоялась презентация балетной студии «Синяя птица». Ранее она получила полный комплект наград на конкурсе «Пируэты Подмосковья», организованном Министерством культуры и туризма Московской области.
Программа конференции также включала мастер-классы по ключевым танцевальным направлениям: классическому и народному танцу, а также современной хореографии. В завершение прошел концерт.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области 1 декабря стартует зимний сезон в парках. В его рамках пройдет множество мероприятий.