Более 30 команд стали участниками командной эстафеты в Химках

В Химках в сквере «Юбилейный» прошла ежегодная командная эстафета «Игрушки», в ней приняли участие профессиональные спортсмены и любители из 32 команд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участники пробежали 10 кругов общей дистанцией 15 км и установили новый рекорд трассы — 45:02 (прошлый рекорд – 46:05). В ходе забега вместо эстафетных палочек они передавали друг другу мягкие плюшевые игрушки.

«Когда мы придумывали эстафету, то встал вопрос, где нам взять эстафетные палочки. Искать или заказывать — это деньги и время. У меня четверо детей и много игрушек. Поэтому было решено взять игрушки. Это оказалось даже весело», — рассказала организатор бегового сообщества в Химках Анна Жигулева.

Эстафета проходит пятый год подряд, в рамках нее участники также собирают «Коробку храбрости» для детей со сложными заболеваниями. Им передают новые игрушки, фломастеры, карандаши, настольные игры и многое другое.

