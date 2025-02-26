Более 30 мероприятий в сфере теплоснабжения реализуют в Кашире до 2028 года

В Кашире в рамках программы модернизации теплоснабжения до 2028 года включительно планируют реализовать 31 мероприятие на 3,8 млрд руб. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В прошлом году в муниципалитете построили блочно-модульную котельную мощностью 2,0 МВт, которая обеспечивает теплом 14 многоквартирных домов и 20 социальных объектов. В этом году построят еще три подобных объекта, а также три центральных тепловых пункта. Кроме того, модернизируют 13 участков теплосетей.

Новые котельные построят на улицах Коммунистическая, 1-я Дзержинская и Ильича. Они будут обеспечивать теплом 14 жилых домов и четыре социальных объекта. ЦТП появятся в районе улиц Садовая, Центральная и Юбилейная. Они повысят надежность теплоснабжения 22 тыс. жителей.

В период с 2026-го по 2028-й в Кашире будут построены три котельные, три ЦТП, три участка сетей. Кроме того, реконструируют котельную и сети на территории населенного пункта Кокино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обеспечить порядок и контроль при реализации мероприятий в рамках модернизации объектов теплоснабжения.