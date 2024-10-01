Более 30 миллионов перепелиных яиц произвели в Подмосковье с начала года

Тридцать один миллион перепелиных яиц произвели в Подмосковье с января текущего года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметили в ведомстве, объемы производства выросли почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в этом году яиц произвели почти на пять миллионов больше.

В общей сложности в регионе насчитывается около 313 тысяч перепелов, из них 237 тысяч птиц — это маточное поголовье.

Наиболее крупные предприятия, производящие перепелиные яйца, расположены в Серпухове и Сергиевом Посаде.