Более 30 нелегальных складов с морскими контейнерами выявили в Подмосковье в ходе рейдов

В Подмосковье в ходе рейдов было выявлено 34 нелегальных склада, где находились морские контейнеры. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Так, 24 площадки были закрыты. Еще на 10 привели в соответствие вид разрешенного использования.

«На сегодняшний день вывезено 2118 морских контейнеров в 12 округах. У каждого собственника или арендатора на руках предостережения, и к каждому повторно придут с проверкой наши инспекторы», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

В целом в области обнаружили 279 участков с земли, на которых находились морские контейнеры. На 176 их них деятельность велась в соответствии с законом, на 103 выявили нарушения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области вводится единый стандарт установки морских контейнеров.