Губернатор Подмосковья: единый стандарт размещения контейнеров морского типа будет действовать в регионе

«Сегодня контейнерная торговля в наших „сухих“ портах — самая заметная в стране. То есть большего количества контейнеров, которые прибывают, сложно найти. И поскольку их экспорт кратно меньше, мы увидели, что такие контейнеры используются для организации стихийных контейнерных складов. А это — недопустимо, в первую очередь с точки зрения безопасности», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что с правоохранительным блоком обсуждалась систематизация нормативных документов и приведение всех мероприятий, связанных с логистикой, в соответствие.

«Наша задача — убрать все то, что не соответствует букве закона. Обращаю внимание, что крупные ТЛЦ, имеющие недвижимость, платящие налоги, безусловно, получат право использовать такие контейнеры на территории, которая в частности, обслуживается системой „Безопасный регион“ (вы понимаете, что безопасность — это наш приоритет). Но это относится только к тем, кто ведет бизнес законно», — продолжил Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

На данный момент расположение контейнеров выявлено на 244 участках из 316 проверенных. На 82 земля используется не по целевому назначению, на четырех выявили нарушения миграционного режима, на 233 отсутствует согласование на съезды и примыкания к дороге. При этом 358 компаний, использующие участки для размещения морских контейнеров, не платят с этого налоги.

«В этой связи правовое управление, ГУРБ и Мининвест будут проводить работу совместно с главами и их командами. Наша цель — сделать этот бизнес легальным и предсказуемым. В ближайшее время всю „нормативку“ необходимо выпустить», — сказал губернатор.

В Подмосковье три крупных ТЛЦ, еще два строятся. Из 20 контейнеров, прибывающих в Подмосковье с импортом, только один уходит с экспортом. Таким образом, на «серые площадки» могут попадать 19 контейнеров.

По поручению губернатора вопрос размещения контейнеров проработали со всеми крупными операторами. Сейчас хабы могут хранить 85 тыс. контейнеров, но под расширение готовы принять еще 70 тыс. Однако на «серых площадках» насчитывается около 150 тыс. контейнеров. Из них половина подлежит утилизации.

В регионе был сформирован стандарт размещения контейнерных площадок. Он подразумевает регистрацию всех площадок и права собственности на землю, соответствие вида разрешенного использования, ж/д примыкание к станции или съезд к федеральным трассам, наличие договора на оказание услуг с ТКО, материально-техническое обеспечение площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе за год демонтируют 3,6 тыс. незаконных нестационарных торговых объектов.