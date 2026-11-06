29 школьников Королева стали стипендиатами Губернатора Московской области
Фото: [администрация г.о. Королев]
В Подмосковье подведены итоги присуждения губернаторских стипендий 2026 года. В числе получателей – 29 школьников из Королева. Годом ранее этой награды были удостоены 20 наших ребят, так что число стипендиатов заметно выросло.
Юные королевцы отличились в учебе, научной, творческой или спортивной деятельности.
Стипендиаты представляют восемь школ наукограда: школа-интернат для слепых и слабовидящих, школы № 1, 3, 12 и 13, лицей № 4, гимназия № 17, лицей научно-инженерного профиля.
«Каждая стипендия — итог системной работы: ежедневных занятий, подготовки к состязаниям, умения ставить цели и добиваться их. Рост числа стипендиатов показывает, что в королевских школах сильные ученики получают возможности для развития. Большую роль в этом играют педагоги, наставники и семьи. Поздравляю стипендиатов с заслуженным признанием! Желаю ребятам новых побед, смелых идей и уверенности в своих силах», — отметил глава города Игорь Трифонов.