Более 30 пар заключили брак в парке им. Виктора Талалихина в Подольске с начала лета
С начала лета в парке Подольска поженились свыше 30 пар
Фото: [freepik.com]
С начала летнего сезона в парке им. Виктора Талалихина в Подольске брак заключили свыше 30 пар. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
Выбрать место для выездной регистрации брака в регионе можно с помощью сайта «Свадьба в Подмосковье», напомнили в Министерстве социального развития Московской области.
В Подольске выездная регистрация доступна не только в парке им. Талалихина, но и в культурном центре «Дубровицы» и в спорткомплексе «Юность».
Самой востребованной локацией в округе остается парк Талалихина. В «Дубровицах» с начала лета брак заключили около 20 пар, в «Юности» — 10.
В этом месяце в округе поступило 150 заявлений на выездную регистрацию брака. В День семьи, любви и верности намерены пожениться свыше 10 пар.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности записаться в школу приемных родителей онлайн.