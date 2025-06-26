Более 30 пар заключили брак в парке им. Виктора Талалихина в Подольске с начала лета

С начала летнего сезона в парке им. Виктора Талалихина в Подольске брак заключили свыше 30 пар. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Выбрать место для выездной регистрации брака в регионе можно с помощью сайта «Свадьба в Подмосковье», напомнили в Министерстве социального развития Московской области.

В Подольске выездная регистрация доступна не только в парке им. Талалихина, но и в культурном центре «Дубровицы» и в спорткомплексе «Юность».

Самой востребованной локацией в округе остается парк Талалихина. В «Дубровицах» с начала лета брак заключили около 20 пар, в «Юности» — 10.

В этом месяце в округе поступило 150 заявлений на выездную регистрацию брака. В День семьи, любви и верности намерены пожениться свыше 10 пар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности записаться в школу приемных родителей онлайн.