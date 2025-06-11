Более 30 тренировок по транспортной безопасности провели в «Мострансавто» с начала года
В 2025 году «Мострансавто» провел 34 тренировки по безопасности
Фото: [АР Мострансавто]
Компания АО «Мострансавто» с начала текущего года провела 34 тренировки по транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Тренировки провели на станциях и вокзалах, в автобусах и на производственных базах.
В рамках мероприятий сотрудники предприятия отработали порядок действий в чрезвычайных ситуациях и взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами.
Одно из мероприятий провели в Лыткарино. На объекте был отработан порядок действий в случае обнаружения в автобусе взрывного устройства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какая работа по предупреждению и снижению травматизма на железной дороге проводится в регионе.