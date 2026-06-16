Более 30 тыс. жителей Подмосковья обсудили результаты диспансеризации с врачом с помощью телемедицины

В Московской области телемедицинские технологии заметно упрощают взаимодействие пациентов с врачами: все больше жителей региона выбирают дистанционные консультации, чтобы разобраться в результатах диспансеризации. С начала года такой формат общения со специалистом выбрали свыше 30 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Суть услуги в том, что после прохождения диспансеризации человеку не обязательно снова приходить в поликлинику — он может обсудить итоги обследований и анализов с врачом онлайн. Во время телемедицинского приема доктор подробно разъяснит показатели, даст персональные рекомендации, а если потребуется — назначит дополнительные исследования.

Помимо разбора результатов диспансеризации, через дистанционные сервисы можно, например, продлить электронный рецепт на льготные лекарства или закрыть больничный лист.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.