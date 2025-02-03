Более 30 тыс. жителей Подмосковья получили онлайн-консультацию врача по итогам диспансеризации

В Подмосковье с начала 2025 года более 30 тыс. человек получили онлайн-консультацию врача по итогам диспансеризации. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках онлайн-консультации врачи комментируют результаты исследований, формируют заключение, а также направляют на углубленную диагностику, если это необходимо.

«Мы продолжаем развивать телемедицинские технологии в системе здравоохранения региона. Получить онлайн-консультацию могут пациенты, состоящие на диспансерном учете, а также беременные женщины», - отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Он добавил, что в Подмосковье в онлайн-формате также можно продлить электронный рецепт на льготные лекарства.

Запись на онлайн-консультацию доступна на сайте госуслуг региона «Здоровье», в медучреждении, по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность исключения ошибок при развитии телемедицины.