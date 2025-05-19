Более 30 тыс. жителей Подольска приняли участие в голосовании за объекты благоустройства
В Подольске за объекты благоустройства проголосовали 30 тыс. человек
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Жителям Подольска напомнили о всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Всем желающим помогают присоединиться к голосованию более 250 волонтеров.
В муниципалитете свои голоса за проекты отдали уже свыше 30 тыс. человек. На выбор представлено пять территорий. Жители могут принять участие в голосовании по этой ссылке.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о ходе работ в рамках проектов благоустройства, которые победили в конкурсе в 2024 году.