Более 30 тыс. жителей Подольска приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Жителям Подольска напомнили о всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Всем желающим помогают присоединиться к голосованию более 250 волонтеров.

В муниципалитете свои голоса за проекты отдали уже свыше 30 тыс. человек. На выбор представлено пять территорий. Жители могут принять участие в голосовании по этой ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о ходе работ в рамках проектов благоустройства, которые победили в конкурсе в 2024 году.