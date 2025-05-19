Губернатор Подмосковья: стартует благоустройство территорий, победивших во всероссийском конкурсе в 2024 году

В Подмосковье стартуют работы по благоустройству территорий, в 2024 году победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Семь лет назад в Коломне старт конкурсу дал президент — за это время Московская область одержала 46 побед и реализовала 37 проектов по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“, — рассказал губернатор.

Так, планируется благоустроить парк «ЛиАЗ» в Ликино-Дулево. Здесь обустроят несколько тематических зон. В основе концепции — внешний вид автобуса ЛиАЗ-677 «Луноход». На территории появятся книжный двор с кинотеатром, коворкинг, площадки для игр, спорта и выгула собак.

Также работы проведут на Центральной площади в Истре. Здесь организуют навес со скамейками, качели, велопарковку. Установят мультимедийные стенды с информацией о событиях и культуре города.

В 2026 году завершится благоустройство сквера «Блюдечко» в Коломне. На территории высадят фруктовый сад, оборудуют смотровую, установят арт-объекты, обустроят литературную беседку и чайный павильон.

На Молодежной площади в Наро-Фоминске реконструируют фонтан, построят амфитеатр, зоны для отдыха, монумент памяти и детскую площадку. Создадут аллею любви и сад влюбленных.

В Сергиевом Посаде благоустроят набережную «Северные пруды». Здесь создадут прогулочную зону, места для йоги и отдыха, спортивную и игровую площадки.

В Ступино работы проведут на Проспекте Победы. Он станет прогулочной зоной и свяжет северные бульвары с главной площадью на юге города. Изюминкой станет фонтан, вдохновленный тем, что корпус первого искусственного спутника Земли был изготовлен в Ступино.

«Работы по благоустройству этих территорий уже начались, полностью завершим их в следующем году», — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству набережных в этом году.