Более 300 ДТП с погибшими и ранеными пешеходами произошло в Подмосковье с начала осени

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что с начала осеннего периода в регионе произошло свыше 320 дорожных аварий, в которых погибли или пострадали пешеходы. В связи с этим в ведомстве напомнили о важности соблюдения правил безопасного перехода проезжей части с детьми.

Следует помнить, что на проезжей части нельзя останавливаться. Перед пересечением дороги рекомендуется забрать у ребенка все вещи из рук, чтобы он ничего не уронил.

В ожидании разрешающего сигнала светофора или проезда автомобиля нужно взять ребенка за руку и отступить на несколько шагов. Во время перехода дороги лучше держать ребенка за запястье и вести его с правой стороны.

При использовании коляски нужно взять ребенка на руки, а коляску катить сбоку. В темное время суток или в условиях осадков обязательно нужно использовать световозвращательные элементы — и взрослому, и ребенку.