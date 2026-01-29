Более 300 льготных займов выдали предпринимателям Подмосковья в 2025 году
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2025 году предприниматели получили более 300 льготных займов от Московского областного фонда микрофинансирования. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«По итогам 2025 года фонд предоставил бизнесу региона 325 льготных займов на общую сумму 671,2 млн рублей», — рассказала зампред подмосковного правительства — глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Для субъектов МСП в фонде доступно 13 программ льготного финансирования. Получить можно льготные займы в размере до 5 млн рублей на срок до трех лет.
