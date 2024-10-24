Более 300 млн рублей поступило в бюджет Подмосковья за счет приватизации областного имущества

Триста восемь миллионов рублей поступило в бюджет Подмосковья за счет приватизации областного имущества, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

С января в регионе реализовали 24 лота, в состав которых вошло 116 объектов, отметили в министерстве.

К примеру, реализовали имущественный комплекс, который расположен на улице Карасово в Орехово-Зуево. Общая площадь объекта составляет более 192 квадратных метров, земельного участка — свыше 2,8 тысячи квадратных метров. В бюджет поступило более десяти миллионов рублей.

Также сдали в аренду усадьбу «Крекшино» за более чем 545 тысяч рублей в год. Общий срок аренды составляет 49 лет.

Средства, вырученные с торгов, направят на социальные нужды региона.