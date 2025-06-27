Более 300 участников студенческих отрядов Подмосковья начали работать на объектах отдыха и гостеприимства

Более 300 участников студенческих сервисных отрядов Подмосковья приступили к работе на объектах отдыха и гостеприимства страны. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Их основная задача — обеспечить высокий уровень сервиса и гостеприимства для посетителей, одновременно получая ценный опыт и навыки в реальных условиях индустрии», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Ребята трудятся в крупных оздоровительных комплексах и отелях, на пароходах, в детских центрах — официантами, горничными, помощниками поваров и кухонными работниками. К примеру, студенты из Подмосковья устроились на работу на 13 пароходов ПАО «Московское речное пароходство».

«Я работаю метрдотелем на теплоходе „Рублев“, и это просто невероятный опыт! Каждый день я общаюсь с людьми из разных уголков страны, и мне нравится видеть их улыбки, когда они наслаждаются атмосферой и обслуживанием», — рассказала студентка Юлия Карпова.

Также ребята работают в Hilton Garden Inn Moscow New Riga и M’Istra’L Hotel & SPA, оздоровительном комплексе «Снегири» Управления делами Президента РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке специалистов туристической индустрии в РГУТИС.