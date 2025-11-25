Более 300 врачей-целевиков пришли работать в больницы Подмосковья после окончания вузов

В подмосковные медучреждения с начала 2025 года пришли работать более 300 врачей-целевиков после окончания вузов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что 199 человек окончили ординатуру, 102 — специалитет. Большинство медиков — терапевты, педиатры, гинекологи, онкологи, врачи премного отделения.

Подмосковье сотрудничает с ведущими медвузами страны. В их числе — Сеченовский и Пироговский университеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области отмечается рост числа заявлений на поступление в колледжи.