Более 300 жителей Подмосковья приступили к бесплатному переобучению в этом году

В Подмосковье с начала текущего года к бесплатному переобучению приступили более 300 человек. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В регионе в рамках нацпроекта «Кадры» есть возможность пройти бесплатное обучение по востребованным направлениям. Всего доступно свыше 70 программ в очном и дистанционном форматах.

Записаться на обучение могут безработные и ищущие работу жители; женщины, воспитывающие дошкольников; родители в декрете; представители молодежи; предпенсионеры и лица от 50 лет; инвалиды; ветераны и участники СВО.

На выбор доступно два варианта обучения: профессиональное и дополнительное профессиональное образование. Длительность курса зависит от программы и составляет от трех недель до трех месяцев.

В этом году к обучению приступили свыше 300 человек. Особой популярностью пользуются направления «Консультант 1С» и «Оператор беспилотных летальных аппаратов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ветераны СВО в регионе прошли обучение для работы на госслужбе.